دولتان عربيتان تحتفلان اليوم بعيد الفطر ..وثلاثة أخرى تستطلع الهلال اليوم !

أعلنت معظم الدول العربية مساء امس ، ان اليوم السبت 23/5/2020 هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك .

فبالرغم من اعلان 18 دولة عربية ان يوم السبت المتمم لشهر رمضان الا ان دولتين أعلتنا أن اليوم السبت هو أول ايام عيد الفطر السعيد بعد تحري هلال رمضان .

وعن الدول التي تعذر عندهم رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة، بحسب ما أعلنت الجهات المختصة : وهي السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين ومصر الأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي وجزر القمر.

وعن الدولتان اللتان تحتفلان اليوم بعد الفطر هما :

" موريتانيا" حيث أعلنت لجنة الأهلة أن اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وعن الدولة الثانية "الصومال" حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان، أن السبت هو اول أيام العيد بعد ثبوث رؤية شهر شوال مساء اليوم الجمعة، بحسب بيان لها نشر على صفحتها بموقع “تويتر”.

وكانت وسائل إعلام صومالية قد ذكرت أن العيد الأحد، قبل هذا الإعلان الأخير الصادر عن وزارة الأوقاف.

وثمة دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان والسودان والمغرب تتحرى هلال شوال مساء السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 أبريل/ نيسان، لذلك يوافق الجمعة 28 منه. كما يستلطع الشيعة في العراق ولبنان العراق مساء السبت للسبب ذاته.