شهداء الأقصى-جيش العاصفة تهنئ شعبنا وأمتنا بحلول عيد الفطر

هنأت كتائب الأقصى- جيش العاصفة الجناح العسكري لحركة "فتح" ممثلة بالقائد العام للحركة محمود عباس، وكافة قياداتها وكوادرها ومناضليها في الوطن والشتات والسجون، من عموم أبناء شعبنا الصابر والمرابط، وأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

كما هنأت الكتائب كافة فصائل المقاومة في فلسطين، وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الكتائب، أن العيد مناسبة مهمة لتجديد العهد والبيعة مع الله عز وجل، ثم مع أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط على أن نواصل درب الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لفلسطين، موجهةً في هذه المناسبة الطيبة لأرواحهم تحية إجلال وفخر وعزة

ودعت الكتائب الجميع إلى استغلال مناسبة العيد لتحقيق الوحدة والتسامح وزيارة الأرحام، وتفقد أسر الشهداء والأسرى، واليتامى، والثكالى، والأرامل، متمنية أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وأن يحفظ شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا من كل سوء ومكروه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرحم شهداءنا ويفك قيد أسرانا ويشفيّ جرحانا، ويوحد أمتنا ويجمعها على كلمة الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وتتمنى الكتائب أن تنعم الشعوب العربية والإسلامية بالحرية والعدالة والعيش الكريم، وأن يعمّ الأمن والاستقرار والازدهار جميع بقاع المسلمين، وأن يمنّ على شعبنا وأمتنا بالعزّة والنصر والتمكين وتحرير الأقصى المبارك وإقامة الدولة الفلسطينية العزيزة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.