طالع طقس فلسطين خلال أيام عيد الفطر السعيد.. كيف ستكون درجات الحرارة؟

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، وتكون الأجواء معتدلة الى دافئة في الجبال نهاراً ، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة ، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة بوجه عام في مختلف المناطق ، ومائلة للبرودة قليلاً في قمم الجبال، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية.

أما يوم غدٍ الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار تتركز بشكل أساسي في شمال البلاد ومناطق أخرى متفرقة وسط البلاد، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال نهاراً ومعتدلة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال أحياناً.

ويطرأ الاثنين المقبل إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو معتدل جداً في ساعات النهار ، ويسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدله السرعة.

ويوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع كبير على درجات الحرارة ليصبح الجو صيفياً عادياً وحاراً نسبياً الى حار في وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل . الرياح تكون شمالية تتحول الى شرقية في وقت لاحق.