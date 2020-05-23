100 قتيل جراء تحطم طائرة “ايرباص ايه-320” في حي سكني في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية صباح اليوم السبت 23/5/2020، عن ارتفاع أعداد الوفيات جراء تحطم طائرة “ايرباص ايه-320” الجمعة فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، الى قرابة 100 قتيل.

وقالت وزارة الصحة في إقليم السند وعاصمته كراتشي، إن جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها مشمولون في هذه الحصيلة الجديدة. ولفتت إلى أن عمليات الإنقاذ انتهت صباح السبت.

وقالت صحافية في وكالة فرانس برس انها شاهدت جثثا متفحمة عدة محملة في سيارة إسعاف ، من مكان تحطم الطائرة،

وعبر رئيس الوزراء عمران خان عن “صدمته وحزنه”، موجّها عبر تويتر “تعازيه لعائلات الضحايا”.