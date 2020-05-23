الصحة بغزة : لاوفيات بكورونا في القطاع ومسنة تخضع للعلاج المكثف في مستشفى العزل برفح

أكدت وزارة الصحة بغزة فجر اليوم السبت 23/5/2020 ، ان إحدى اصابات فيروس كورونا التي تم تسجيلها يوم الثلاثاء الماضي 19 مايو 2020 هي سيدة تبلغ من العمر 76 عام عادت الى قطاع غزة مؤخرا من ذوي الامراض المزمنة وتعاني من اضطرابات في الجهاز التنفسي نتيجة اصابتها بالفيروس.

وبينت وزارة الصحة ان السيدة توجد حالياً تحت العلاج والمتابعة السريرية المكثفة بمستشفى العزل بمعبر رفح.

ومن جانبه نفى الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة الأنباء التي تم تداولها الليلة الماضية بشأن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة ، مؤكداً ان لاوفيات في صفوف المصابين ب"كورونا" ، وان جميع المرضى يتم متابعتهم أولاً بأول .

وكانت أن وزارة الصحة بغزة أعلنت يوم الخميس 21 مايو 2020 عن تسجيل عدد غير مسبوق من الاصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال يوم واحد ، حيث اعلنت عن تسجيل 25 اصابة ، ليرتفع إجمالي عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في قطاع غزة إلى 55 اصابة، منها 35 اصابة خلال 48 ساعة فقط.