بؤرة جديدة متوقعة لفيروس كورونا ومنظمة الصحة تحذر

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن بؤرة جديدة لفيروس كورونا ستظهر في أمريكا الجنوبية، مشيرةً إلى أن البرازيل من أكثر الدول المتضررة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك ريان: "أصبحت أمريكا الجنوبية مركزًا جديدًا لمرض COVID-19 ، وبالتأكيد الأكثر تضررًا هي البرازيل في هذه المرحلة".

وأفادت أكثر دول أمريكا اللاتينية اكتظاظا بالسكان - المكسيك والبرازيل - عن عدد قياسي من الحالات الجديدة والوفيات يوميا تقريبا هذا الأسبوع، ما أثار انتقادات لزعيمي البلدين، اللذين أغلقا ببطء في محاولات للحد من الأضرار الاقتصادية.

وتزداد الحالات كما غمرت وحدات العناية المركزة بالمرضي في بيرو وتشيلي والإكوادور وهي بلاد امتدحت لفرضها إغلاقا للأعمال التجارية وحرجا صحيا مبكرا.

يشار إلى أن البرازيل سجلت أكثر من 20ألف حالة وفاة و300 ألف حالة إصابة مؤكدة مساء الخميس - لتصبح ثالث أكثر الدول تضررا في العالم بحسب الإصابات الرسمية. يعتقد خبراء أن الرقمين أقل بكثير من الحقيقة بسبب الافتقار الواسع للاختبارات.