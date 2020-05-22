يترقب المسلمون في الأردن موعد عيد الفطر في الأردن 2020 لمعرفة أول أيام العيد ومن أجل الاستعدادات التي تحضرها الأسر في العيد رغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع.

وتعيش الأردن ظروف حظر قاسية ومشددة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مما ساهم في تقليل عدد الإصابات والسيطرة على الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع.

موعد عيد الفطر في الأردن 2020

وأعلن مفتي الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ان يوم الأحد أول أيام عيد الفطر السعيد في الأردن.

وأكد المفتي ان يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن البركات.

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملاً لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

موعد عيد الفطر 2020

وفي السياق أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق، بينها حوطة سدير في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للمعلومات فقد تعذَّر على لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي ١٤٤١هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي وفي حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري ١٤٤١هـ.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.