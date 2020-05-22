موعد عيد الفطر في الجزائر 2020 ومدة إجازة العيد

يترقب المسلمون في الجزائر موعد عيد الفطر في الجزائر 2020 بعد أن تم تحري الهلال ليلة الجمعة للتأكيد إذما كان عيد الفطر سيكون يوم السبت أو يوم الأحد.

ويرقب الجزائريون الإعلان وذلك لأداء صلاة العيد في وقتها المحدد بالإضافة للاحتفال بأجواء العيد، وسننشر لكم في موقع فلسطين اليوم نتائج تحري الهلال في الجزائر وموعد أول يوم عيد الفطر المبارك، ومدة إجازة العيد في الجزائر، وكيفية وحكم أداء صلاة العيد في المنازل في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

موعد تحري هلال شهر شوال في دولة الجزائر لعام 1441_2020

وتم تحري هلال شهر شوال في دولة الجزائر في يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020 ، وعليه سيكون موعد غروب القمر ليلية الجمعة في تمام الساعة 07:46 دقيقة بتوقيت الجزائر ، وموعد غروب الشمس في تمام الساعة 07:54 دقيقة بتوقيت الجزائر ، وبالتالي فإن مغيب القمر قبل مغيب الشمس وعليه سيكون السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان في دولة الجزائر ، حيث أن رؤية هلال شهر شوال في ليلة الجمعة ستكون مستحيلة.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الجزائر لعام 1441_2020

سيكون الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الجزائر، أما عن صلاة العيد فإنها ستكون في المنازل، وستكون اجازة العيد في الجزائر من الأحد الموافق 24 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 25 مايو أي لمدة يومين فقط ، وعلى جميع المواطنين الجزائريين الالتزام بارتداء الكمامة من أول أيام العيد في المواصلات العامة والمنشآت العامة بناء على قرارات الحكومة الجزائرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كيفية وحكم أداء صلاة العيد في المنزل في ظل وباء فيروس كورونا المستجد

تجوز صلاة العيد في المنازل وذلك للوقاية من جائحة وباء فيروس كورونا المستجد وذلك من بعد شروق الشمس بثلث ساعة وحتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة ، سواء كانت بشكل منفرد أو جماعي ، وهي ركعتان بسبع تكبيرات في الركعة الأولى دون تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات دون تكبيرة القيام ، ويقرأ فيهما سورة الفاتحة ويستحب قراءة صورة الأعلى في الركعة الأولى ، وصور الغاشية في الركعة الثانية .

وفي السياق أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق، بينها حوطة سدير في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للمعلومات فقد تعذَّر على لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي ١٤٤١هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي وفي حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري ١٤٤١هـ.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.