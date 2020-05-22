يبحث المسلمون في مصر عن تكبيرات عيد الفطر في مصر mp3 كاملة وهذا ما سنقدمه في هذا المقال على وكالة فلسطين اليوم الإخبارية،

وتم الإعلان أن عيد الفطر 2020 سيكون يوم الأحد القادم بعد تعذر رؤية الهلال يوم السبت بحسب السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية.

وقد بدأت الكثير من الأسر المختلفة في عمل الاستعدادات الخاصة به تمهيدا لاستقبال عيد الفطر، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على بعض المعلومات عن صيغة تكبيرات العيد.

تكبيرات عيد الفطر في مصر mp3 كاملة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله , الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله أكبر كبيرا , والحمد لله كثيرا , وسبحان الله بكرة وأصيلا

لا إله إلا الله وحده , صدق وعده , ونصر عبده , وأعز جنده , وهزم الأحزاب وحده

لا إله إلا الله , ولا نعبد إلا إياه , مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

اللهم صل على سيدنا محمد , وعلى آل سيدنا محمد , وعلى أصحاب سيدنا محمد , وعلى أنصار سيدنا محمد , وعلى أزواج سيدنا محمد , وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا .

ويمكن الاستماع لتكبيرات عيد الفطر في مصر للعديد من الساعات وبأصوات مختلفة من خلال الرابط التالي: تكبيرات عيد الفطر في مصر

صلاة عيد الفطر

هناك أحكاما معينة لصلاة عيد الفطر والتى تتمثل فى الآتى:

حكم صلاة العيد، أجمع معظم العلماء وأهل الدين على أنها من السنن المؤكدة، فيما ذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية يسقط عن الجماعة إذا قام بعضهم بأدائها، وفي المقابل ذهب الإمام ابو حنيفة إلى كونها واجبة على كل ذكر مكلف بالصلاة.

أذان صلاة العيد، أجمع عامة العلماء ورجال الدين والمشايخ على أنها ليس لها أذان ولا إقامة بخلاف الصلوات الخمس الآخرى التي يؤديها المسلمون.

سنن صلاة العيد، ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، وصلاة العيد كما هو متعارف عليه ركعتين تشتمل كل ركعة على التكبيرات، في الركعة الأولى يتم ترديد سبع تكبيرات، أما فى الركعة الثانية خمسة تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام والقيام.

آداب عيد الفطر

هناك العديد من الآداب والسنن المرتبطة بعيد الفطر المبارك والتى يمكن تلخيصها على النحو التالى:

الاغتسال والتطيب قبل الذهاب لأداء صلاة العيد.

إرتداء الملابس الجميلة والنظيفة والجديدة.

تناول بعضا من التمر قبل الخروج من المنزل والتوجه للمسجد لأداء الصلاة.

المحافظة على حضور صلاة العيد.

زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء والإجتماع بالأحباب وصلة الرحم.

التهنئة بقدوم العيد وذلك بعبارة ” تقبل الله طاعتكم” اقتداء بالصحابة والسلف الصالح.

التكبير في عيد الفطر

التكبير في عيد الفطر أحكاما محددة والتي يمكن ذكرها على هذا النحو التالى:

وقت بداية التكبير

والذى يبدأ برؤية هلال شهر شوال، أى من غروب شمس آخر أيام شهر رمضان المبارك، وقد اتفق سائر علماء المسلمين على ذلك الآمر.

وقت انتهاء التكبير

والذي اختلف فيه علماء المسلمين، حيث ذهب البعض على أن التكبير ينتهى بحضور الإمام لأداء صلاة العيد، فيما ذهب آخرون إلى إنتهاء وقت التكبير بنهاية خطبة صلاة العيد، وفى المقابل أجمع أغلب الشافعية على إنتهاء التوقيت الخاص به بغروب شمس اليوم الأول من شهر شوال.

صيغة التكبير

والتى تكون بترديد العبارة التالية ” الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

حكم الجهر في التكبير

إن الجهر فى التكبير للرجال هو سنة بناء على إجماع كل من المالكية والشافعية والحنابلة، ويبدأ هذا التكبير من وقت خروجهم من بيوتهم لحين وصولهم للمسجد لأداء صلاة العيد.