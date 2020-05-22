مفتي فلسطين: الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الأحد أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي: "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1441هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر".

وأضاف حسين: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا العيد السعيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عبا، بالعيد المبارك، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا من نير الاحتلال".

وفي السياق أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق، بينها حوطة سدير في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للمعلومات فقد تعذَّر على لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي ١٤٤١هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي وفي حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري ١٤٤١هـ.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.