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اجمل بطاقات ورسائل التهنئة بعيد الفطر 2020

  • فلسطين اليوم
  • 20:17 - 22 مايو 2020
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أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2020-1441، الذي توقعت مصادر فلكية أن يصادف يوم الأحد المقبل 31/5/2020.

و يجد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التهاني المكتوبة و المصورة على حساباتهم الشخصية فرصة للتعبير عن فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك، و يتبادلون رسائل التهاني مع اصدقائهم و احبائهم.

و ذهب البعض الى نشر صور تهاني تحمل اسماء الاشخاص الذين يحبونهم على رسائل التهاني بقدوم العيد

هذه مجموعة من الصور التي تحمل أسماء الاشخاص احتفالا بالعيد معهم.

 

اجمل بطاقات ورسائل التهنئة بعيد الفطر 2020


رابط تحميل تكبيرات العيد MP3  من هنا

العيد-احلي-مع-اخواتي-450x450
 

3dlat.net_17_15_1ff4_1
 

15
 

العيد-احلى-مع-_ (20)
 

يوسف
 

العبد-احلى-مع-احمد
 

AHMED
ISRAA

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