أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2020-1441، الذي توقعت مصادر فلكية أن يصادف يوم الأحد المقبل 31/5/2020.

و يجد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التهاني المكتوبة و المصورة على حساباتهم الشخصية فرصة للتعبير عن فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك، و يتبادلون رسائل التهاني مع اصدقائهم و احبائهم.

و ذهب البعض الى نشر صور تهاني تحمل اسماء الاشخاص الذين يحبونهم على رسائل التهاني بقدوم العيد

هذه مجموعة من الصور التي تحمل أسماء الاشخاص احتفالا بالعيد معهم.

اجمل بطاقات ورسائل التهنئة بعيد الفطر 2020



























