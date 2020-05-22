اول ايام عيد الفطر في فرنسا 2020 يشكل هاجسًا وبحثًا كبيرًا على محركات البحث من الجالية المسلمة هناك، ويسعدنا ان نقدم لكم المعلومات الكاملة حول متى اول ايام العيد في فرنسا 1441 ، حيث يتساءل الكثيرون عن تاريخ حلول عيد الفطر بفرنسا ، ونحن عبر موقع فلسطين اليوم ننشر لكم تفاصيل موعد عيد الفطر في فرنسا

اول ايام عيد الفطر في فرنسا 2020

المسلمون في فرنسا يتبعون للمرجعيات الإسلامية في الوطن العربي، وأعلنت السعودية والعديد من دول العالم تعذر رؤية الهلال اليوم السبت.

ومن المؤكد أن عيد الفطر في فرنسا سيكون يوم الأحد القادم مثله مثل باقي دول العالم الإسلامي.

نحن الان على موعد مع عيد الفطر المبارك، الذي يأتينا في ظروف صعبة تمر بها بلدان العالم المتمثلة بجائحة كورونا ولعل الله تعالى يفرج عن الامة العربية والاسلامية هذا البلاء، وقد بدا العد التنازلي لقدوم عيد الفطر المبارك، والكثير من الاشخاص يبحثون عن اول ايام العيد لهذا العام في فرنسا، وهذا ما سعينا عبر موقعنا بصمات لان نوضحه لكم زوارنا ومتابعينا

متى يكون تاريخ اول ايام عيد الفطر 1441 أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم متى يكون اول ايام العيد في فرنسا 2020 “كل عام وانتم بخير” وتعتبر فرنسا من الدول التي تحدد مواعيد اعياد الفطر ورمضان خلال الحسابات الفلكية وليست الرؤية العلمية للهلال، فقد كشفت الحسابات الفلكية عن الموعد الرسمي لحلول أول أيام عيد الفطر المبارك في فرنسا للعام 2020

موعد اول ايام عيد الفطر في فرنسا

حددت المصادر الاسلامية بدولة فرنسا ميعاد اول ايام عيد الفطر المبارك حيث تسائل العديد من المسلمين عبر العالم عن موعد بدأ عيد الفطر المبارك وعن ما هو معود اخر ايام شهر رمضان الكريم ، وكما نعلم ان عيد الفطر المبارك هو من اهم الشعائر الاسلامية في كل انحاء العالم ، حيث يبدأ الاشخاص بتبادل التهنئة وتهنئة بعضهم البعض وتقديم حلويات الكعك وهي من اهم مظاهر الاحتفال في الوطن العربي ، مع العلم ان عيد الفطر المبارك هذا العام سيكون مختلفا عن الاعوام السابقة بسبب انتشار فايروس كوفيد 19 " كورونا " في جميع انحاء العالم وبدولة فرنسا ايضا مما دفع العديد من الدول لإتخاذ اجرائات وقائية للحفاظ على صحة المواطنين من انتشار فايروس كورونا ، في هذا الموضوع عبر موقعنا سنجيب عن سؤال ما هو اول ايام عيد الفطر في فرنسا .

أكدت المصادر الاسلامية في اوروبا عن موعد بدأ عيد الفطر المبارك وسيكون في يوم 24 مايو الحالي اي سيتمم شهر رمضان المبارك 30 يوما بالكمال والتمام .