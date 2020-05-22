ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

رسميا.. إعلان نتيجة تحري هلال شوال عيد الفطر 2020

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 19:24 - 22 مايو 2020
تحري هلال عيد الفطر 2020 تحري هلال عيد الفطر 2020
جوال
مشاركة

أعلنت المملكة السعودية عن نتيجة تحري هلال شوال عيد الفطر 2020 ، حيث قالت أنه تعذر رؤية هلا شهر شوال مما يؤكد أن غدًا السبت المتمم لشهر رمضان 2020.

نتيجة تحري هلال شوال عيد الفطر 2020

وأعلنت كل من قطر وتركيا والسعودية وأندونيسيا وماليزيا تعلن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن الأحد أول أيام العيد.

وكان الجميع يترقب إعلان عيد الفطر 2020 بعد تحري هلال اليوم الجمعة، وتبين أن يوم الأحد هو اليوم الأول في عيد الفطر.

وفي السياق أعلن مفتي الديار الفلسطينية أن غدًا المكمل لشهر رمضان في فلسطين، وعيد الفطر يوم الأحد.

موعد أول يوم عيد الفطر 2020

ووفقا للمعلومات فقد تعذَّر على لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي ١٤٤١هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي وفي حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري ١٤٤١هـ.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات