الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 93 وفاة، وارتفاع عدد المصابين إلى 1602 إصابة، وعدد حالات التعافي إلى 783 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن سفارات دولة فلسطين حول العالم، تتابع أوضاع جالياتنا وطلبتنا والعالقين.

الولايات المتحدة الأميركية: إصابة جديدة بالفيروس

افادنا فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين المكلف بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية بتسجيل اصابة جديدة واحدة في صفوفها، ليرتفع عدد الاصابات الى 772، ولم يتم تسجيل اية وفاة ليبقى عدد الوفيات 52.

الإمارات العربية المتحدة: وفاة جديدة

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن همام الزقا، الليلة الماضية، بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات الى 12.

وتتابع السفارة وخلية الازمة الاوضاع الصحية والمعيشية للمصابين وتقف عند احتياجاتهم وتقدم لهم اية مساعدة ممكنة.

المملكة العربية السعودية

اكدت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة في جدة، تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن سليمان احمد سليمان ابو جزر (59 عاماً) بسبب كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالمملكة الى 7.

وأضافت أنها تتابع والقنصلية اوضاع الجالية للاطمئنان على صحتها، وتتابع جميع الحالات المصابة وتقف الى جانبهم.

قطر: 6 حالات تعاف جديدة

اكدت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 6 حالات تعافي جديدة في صفوف المصابين ليرتفع عدد حالات التعافي الى 53، في حين يبقى العدد الاجمالي للإصابات 153 اصابة، منها حالة واحدة في العناية المركزة، و6 حالات في المستشفى تحت العلاج، و93 حالة في الحجر الصحي خارج المستشفى.

وأضافت السفارة انها تتواصل مع جميع الحالات المصابة لمتابعة اوضاعها الصحية والوقوف عند اي احتياج لها.

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، على سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين والكادر، مؤكدة عدم تسجيل اية اصابة في صفوفهم.

وتتواصل السفارة بشكل مباشر مع الطلبة والجالية من خلال مجموعة تم إنشاؤها على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وذلك بالتنسيق مع رموز الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين.

وناشدت الطلبة والجالية والموظفين على ضرورة التقيد التام بتعليمات الوقاية الصحية الصادرة عن الحكومة الباكستانية، كما تواصل تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لعدد من العائلات المستورة والطلبة المحتاجين.

زامبيا: لا إصابات بين جاليتنا بالفيروس

قالت سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا إنها تتواصل بشكل دائم مع أبناء الجالية الفلسطينية، وتقدم النصح والارشادات الضرورية لهم خلال فترة الطوارئ المعلنة، وتطمئن بأنهم بخير وصحة ولم تسجل أي اصابات، كما ولا يوجد اي طلبة او عالقين.

هنجاريا: لم يتم تسجيل أي إصابات

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى هنجاريا، بأنه لم تسجل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية والطلبة منذ بداية انتشار الفيروس، مضيفة ان خلية الازمة التي شكلتها تعاملت مع حالات مرضية لعدد من الطلبة ووفرت لهم الرعاية الصحية والمعيشية، اضافة الى تعاملها مع عديد الحالات الاجتماعية المتضررة نتيجة الازمة، كما تتابع موضوع العالقين في هنجاريا لحصر اعدادهم ومساعدتهم.

رومانيا: جاليتنا بخير وصحة جيدة

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا اوضاع الجالية والطلبة، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية والطلبة منذ بداية الازمة.

وتتواصل خلية الازمة بشكل دائم معهم للاطمئنان على اوضاعهم الصحية والمعيشية، وتقوم ايضاً وبالتنسيق الكامل مع السفارة بمتابعة جميع طلبات المساعدة، حيث يتم دراسة الطلبات حسب المعايير المقرة.

وافادتنا بتوزيع سلات غذائية ومساعدات نقدية للحالات المحتاجة، وتعمل على تجهيز 190 سلة غذائية لتوزيعها على العائلات والطلاب بمناسبة عيد الفطر.