الأردن: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الصحة الأردنية تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 700.

وقالت الوزارة مساء اليوم الجمعة إن "الإصابات توزعت على النحو التالي: (7) حالات إصابة لأردنيين عائدين من الخارج (بريطانيا، والإمارات، وكندا) منهم (3) حالات في فنادق البحر الميّت، و(4) حالات في فنادق العاصمة عمّان، وحالتا إصابة لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، و(4) حالات إصابة في العاصمة عمّان لمخالطي سائق الشاحنة من منطقة جاوا، وحالة إصابة في محافظة المفرق لأحد مخالطي سائق الخناصري، وحالتا إصابة في محافظة الزرقاء مرتبطتان بمخالط لسائق الخناصري|.

وفي السياق سجلت الأردن (4) حالات شفاء، منها (3) في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.