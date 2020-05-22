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السعودية: غدًا المكمل لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شوال 1441 الليلة

  • فلسطين اليوم
  • 18:43 - 22 مايو 2020
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أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق، بينها حوطة سدير في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للمعلومات فقد تعذَّر على لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي ١٤٤١هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي وفي حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري ١٤٤١هـ.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

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