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الشيخ عدنان: القدس ستبقى قبلة الجهاد والمقاومة لكل أحرار العالم

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 18:38 - 22 مايو 2020
خضر عدنان خضر عدنان
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم أخر جمعة من رمضان سيبقيان قبلة الجهاد والمقاومة لكل أحرار العالم.

وقال الشيخ عدنان عقب صلاة الجمعة: " نعلي صوت الأقصى والمقدسات في فلسطين رفضا للاحتلال والتطبيع معه".

وأضاف: "يصطف الأحرار بقوة الحق ودماء الشهداء وآهات الأسرى وهمة الغيارى في مواجهة الاحتلال وراعية إرهابه أمريكا"

وأشار إلى وجود فرق كبير بين من يتجند للقدس وفلسطين ومن يرفع اسم قُطْرِه أوَّلا تحريضاً على فلسطين وهروبا من واجبه تجاهها.

وفيما يتعلق بقرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني، بارك الشيخ خضر عدنان خطوة السلطة بوقف التنسيق الأمني قائلًا: نأمل أن نرى أثرها على الأرض".

وأبرق الشيخ عدنان التحية للأمة الإسلامية واحرار العالم

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