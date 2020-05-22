معايدات عيد الفطر جديدة 2020

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدينك الاسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع

أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك

إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول

أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده