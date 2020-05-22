يبحث الملايين من المسلمين في هذه الأيام عن معايدات عيد الفطر جديدة 2020 لتهنئة أحبابهم وأصدقائهم بقدوم العيد.
وفي هذه المقلة سننشر لكم أجمل معايدات عيد الفطر جديدة 1441 ه وتتميز بانها جمل قصيرة وجميلة وجديدة.
ويعتبر عيد الفطر السعيد هو العيد الثاني للمسلمين يأتي بعد صيام ثلاثين يوم من شهر الخير والبركة.
معايدات عيد الفطر جديدة 2020
ومن بين تلك المعايدات الجميلة. ما يلي:
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روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد رمضان راحل والعيد داخل.. فمن نعزي ومن نهنيء.. تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك
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تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد
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قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير
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في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك
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احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات مساء الخير
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متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري
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أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير
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انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد
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قبل تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط
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في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.
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أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا
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ياحمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنّيه.
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مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله لما أشوفك إنت سعيد
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رسائل للأصدقاء رسائل للمتزوجين والمخطوبين
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أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول
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كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدينك الاسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع
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تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم
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العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم
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كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير
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أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا
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أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك
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جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات
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أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد
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هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول
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إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير
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سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود
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أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس
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اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده
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كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك
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هنالك أشياء جميلة في حياتي، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء. فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد
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