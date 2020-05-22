وفاة الفنان حسين الجسمي هل حقيقة؟

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الامارات العربية المتحدة خبرًا يفيد بـ وفاة الفنان حسين الجسمي اماراتي الجنسية.

وأشار النشطاء أن الجسمي توفي جراء حادث سير مؤسف تعرض له.

واعتمد النشطاء على موقع صوت المغتربين الذي نشر الخبر على هذا الشكل:

وفاة الفنان حسين الجسمي

عاجل، وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع

الحزن يجتاح الوطن العربي

وأرفق الموقع بعض الصور والتفاصيل الأولية التي دفعت النشطاء للتفاعل معها دون التدقيق من صحتها.

ولم يتم نفي خبر وفاة الفنان حسين الجسمي أو تأكيده ولا زال الخبر يتم تداوله عبر نشطاء ومواقع إعلامية كبيرة.

ويعتبر الجسمي من أحد أشهر المطربين في الوطن العربي.

وولد الجسمي بتاريخ (25-8-1979) في خور فكان بالإمارات، ويعتبر أحد أجمل الأصوات العربية في العقود المنصرمة.

أغاني حسين الجسمي

وللفنان الاماراتي حسين الجسمي العديد من الأغاني المميزة ومنها ما يلي:

خفيف الروح

باصبر على فراقكم

فقدتك

ويش حالو حلو علي قلبي

العدالة

بشرة خير

احبك

وغيرها الكثير من الأعمال الغنائية الفريدة من نوعها والتي لها صدى كبير في دول الخليج العربي.

ومن الجدير ذكره أن حادثة وفاة الفنان حسين الجسمي ليست جديدة، إذ أنها صدرت العام الماضي والسابق له.

وفي كل مرة كان الجسمي يخرج وينفي صحة تلك الاخبار وحتى الآن لم ينفي مصداقية هذا الخبر.

ومن المتوقع ان الجسمي سيُحي حفلًا غنائيًا بعيد الفطر السعيد في أبو ظبي في بث مباشر.