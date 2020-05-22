قصة سجده الطفل صطام العنزي

تداول نشطاء منصات التواصل مقطع فيديو سجده الطفل صطام العنزي، يوم الخميس 21 مايو 2020، بعدما فاز في المركز الأول في مسابقة محيسن لحفظ آية الكرسي للأطفال في السعودية.

وحصد صطام العنزي جائزة أفضل صوت في حفظ وتلاوة آية الكرسي في المسابقة التي انطلقت يوم 25 / 9 / 1441، حيث ظهر في مقاطع فيديو فرحا لحظة الإعلان عن تتويجه بهذا اللقب الفردي.

وكان من ضمن شروط مسابقة محيسن لحفظ آية الكرسي، ألا يزيد عن المتسابق عن 15 سنة، وإرسال مقطع الفيديو على الخاص مع اسم المتسابق، شرط ألا يتجاوز أكثر من دقيقة، مع إرفاق صورة واسم المتسابق.

ودخل الطفل صطام العنزي منزله أثناء ركوبه على مقدمة سيارة أحد أفراد عائلته، وبدأ يقرأ: المركز الأول، الذي فاز بـ516 صوت رقم 16 صطام العنيزي، ثم سجد في البيت على الأرض؛ تعبيرا عن فرحه.