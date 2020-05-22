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تفاصيل سبب وفاة الفنان مأمون الفرخ (فنان سوري مشهور)

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 16:24 - 22 مايو 2020
سبب وفاة الممثل مأمون الفرخ سبب وفاة الممثل مأمون الفرخ
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يبحث الملايين من متابعي الفنانين لاسيما السوريين عن تفاصيل سبب وفاة الفنان مأمون الفرخ وهو ممثل سوري شهير.

واشتهر مأمون الفرخ خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدًا بسبب دوره في مسلسل باب الحارة الدرامي الأشهر عربيا.

وأكدت المصادر الإعلامية نقلا عن فنانين أن سبب وفاة الممثل مأمون الفرخ هو تعرضه إلى احتشاء في عضلة القلب خلال اليوم الـ28 من شهر رمضان.

ويبلغ مأمون الفرخ 62 من العمر.

ونعى الفنانون زميلهم مأمون بحزن كبير حيث عبر الفنان شادي عز الدين عن حزنه لوفاة الفنان الأستاذ مأمون الفرخ.

والممثل مأمون الفرخ هو ممثل ومخرج مسرحي، تخرج من كلية الموسيقى والدراما في معهد الفنون العالي المسرحي.

وحل مأمون على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا

وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية ومسرح الرسوم المتحركة.

وشغل مأمون منصب مدير مسرح الطفل والعرائس السوري، ومدير مسرح القباني في دمشق سابقًا\

له عدة دراسات في هذا المجال مثل سيكولوجيا اللعب عند الطفل والنص الموجه للأطفال.

وهو عضو في نقابة الفنانين السوريين

 

يُذكر أن هناك العشرات من المسلسلات التي شارك فيها الفنان مأمون الفرخ، أبرزها ما يلي:

  • باب الحارة
  • هجرة القلوب
  • العبابيد
  • ديوان العرب
  • حروب عائلية
  • أيام الغضب
  • الخوالي
  • ليالي الصالحية
  • اللوحة السوداء
  • قناديل رمضان
  • فرسان الريح
  • ظرفاء ولكن
  • جريمة بلا نهاية
  • الرجل سين
  • يوميات مدير عام
  • حي المزار
  • أبو كامل
  • وردة شامية
  • كرسي الزعيم
  • شوارع الشام العتيقة

 

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