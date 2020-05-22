خطيب الأقصى يحدد موعد فتح الأقصى ويؤكد نصر شعبنا على الاحتلال بات قريبًا

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم في الجمعة الأخيرة من رمضان 2020، أن انتصار شعبنا على الاحتلال الإسرائيلي والخلاص منه قاب قوسين أو أدنا، متوقعًا بأن ما يجري من حولنا من وباء وبلاء ومحاولات الالتفاف على حقوق شعبنا سيتحول إلى نصر قريب.

وقال: "نودع رمضان وعلينا أن ندرك مكان الشهر الفضيل وفضله، خصوصا أن الله ابتلانا بصلاة الجمعة والجماعة في بيوتنا وبعيدا عن الأقصى جراء فيروس كورونا".

وأضاف: "شهر رمضان سيغادرنا بعد يوم أو يومين، وعلينا ان نشد الرحال إلى المسجد للصلاة فيه فور فتحه لحمايته والذود عنه.

وشدد على عدم نسيان أبناء الشهداء والأسرى والمرضى بالوقوف إلى جانبهم، وقضية شعبنا الفلسطيني تقف على مفرق طرق فالوحدة بين أطيافه هي أول خطوات الانتصار على الاحتلال، والقدس هي بوصلة شعبنا والأقصى هو ميزان العزة.

فتح أبواب المسجد الأقصى

وأشار خطيب الأقصى إلى أن أبواب المسجد الأقصى ستفتح لاستقبال المصلين بعد انتهاء عيد الفطر السعيد.

وأهاب الشيخ سليم بالمصلين للالتزام بقواعد السلامة والتعليمات الطبية أثناء التوجه لأداء الصلوات واتباع إجراءات الحراس والمرشدين من إحضار السجادة الخاصة والكمامة وعدم الاحتكاك والتباعد.