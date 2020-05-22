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موعد صلاة عيد الفطر 2020 في فلسطين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:43 - 22 مايو 2020
صلاة عيد الفطر السعيد في قطاع غزة ‫(1)‬.JPG صلاة عيد الفطر السعيد في قطاع غزة ‫(1)‬.JPG
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أعلن خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم موعد صلاة عيد الفطر 2020 في فلسطين وأماكن اقامتها في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وقال الشيخ سليم: "إن صلاة العيد ستكون في الساعة الـ6:10 دقائق ويمكن اقامتها في الساحات العامة مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

وأشار خطيب الأقصى إلى أن أبواب المسجد الأقصى ستفتح لاستقبال المصلين بعد انتهاء عيد الفطر السعيد.

وأهاب الشيخ سليم بالمصلين للالتزام بقواعد السلامة والتعليمات الطبية أثناء التوجه لأداء الصلوات واتباع إجراءات الحراس والمرشدين من إحضار السجادة الخاصة والكمامة وعدم الاحتكاك والتباعد.

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