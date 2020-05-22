تسجيل حالتي تعاف من فيروس كورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة في رام الله، مساء اليوم الجمعة، حالتي تعافي من فيروس كورونا القاتل خلال 24 ساعة في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين إلى 466 مصاب بنسبة 77.4% من مجمل الإصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة في تقرير موجز اليوم الجمعة،: "تم تسجيل 602 إصابة في جميع محافظات الوطن، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، كالتالي: 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية".

وأوضحت أن الحالات النشطة بلغت 132 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و33 حالة في محافظة الخليل، و39 في المحافظات الجنوبية، أي ما نسبته 21.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

ولفتت أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، قلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.