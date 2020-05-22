مقطع مذهل لتكبيرات العيد: الله أكْبَرُ الله أكْبَر، الله أكْبَر، لاَ إله إلاّ الله، الله أكْبَر الله أكبر وللّه الحمد

تعتبر تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020 – 1441 من أبرز المظاهر التي تميز الأعياد الإسلامية سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى.

ورصدت محركات البحث العالمية بحث المتابعين العرب عن تكبيرات العيد، إذ بحث المسلمون عن الكلمات التالية: تكبيرات العيد 2020 – 1441، تكبيرات العيد من الحرم المكي (المسجد الحرام)، تكبيرات العيد من المدينة المنورة (الحرم المدني – المسجد النبوي)، تكبيرات العيد MB3.

تكبيرات العيد مكتوبة كاملة:

اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، الله أكْبَرُ الله أكبر ولِلَّهِ الحَمْدُ، الله أكبرُ كبيراَ، والحمدُ للَّه كثيراَ، وسُبْحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلاَ، لا إلهَ إلا اللهُ وحده، صدَقَ وعده،

ونصرَ عبدَه، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللهُ، ولا نعبدُ إلا إيَّاه،

مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرا.