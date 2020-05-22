يتساءل المسلمون في جميع دول العالم عن موعد عيد الفطر فلكيا في جميع الدول العربية 1441 – 2020، لاسيما مع بلوغ ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي بحث المتابعين عن موعد عيد الفطر فلكيا في جميع الدول العربية 1441 – 2020.
ونسرد لكم في السطور القادمة موعد عيد الفطر فلكيا في جميع الدول العربية 1441 – 2020.
وسيتم بمشيئة الله تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020-1441 في كافة الدول العربية بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29/رمضان/1441هـ، الموافق 22 مايو 2020م لتحديد ما اذا كان يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان أم أنه سيكون أول أيام شهر شوال وعيد الفطر 2020-1441، ويُستثنى من ذلك كُل من سلطنة عُمان والسودان والمغرب، حيث ستتحرى هذه الدول الثلاث هلال شهر شوال يوم السبت 23 مايو 2020، كونه يصادف 29 رمضان في هذه الدول تبعاً لبدء شهر رمضان في هذه الدول.
متى موعد أول أيام شهر شوال وعيد الفطر 2020-1441 فلكيا ؟
أظهرت دراسة أجراها طقس العرب حول إمكانية رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020-1441 بعد مغيب شمس يوم الجُمعة 22 مايو 2020م أن رؤية هلال شهر شوال 2020-1441 مستحيلة بالعين المجردة أو التسلكوب، نظراً لغروب القمر قبل الشمس في كافة الدول العربية، إضافة لكون الهلال لم يتولد بعد، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن ولادة الهلال ستكون في تمام الساعة 8:39 مساء الجُمعة بتوقيت السعودية، أي بعد مغيب الشمس.
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في السعودية
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شوال وعيد الفطر 2020م في الرياض: الساعة 6:22
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شوال وعيد الفطر 2020م الرياض: الساعة 6:34
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في السعودية
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في الإمارات
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في أبوظبي: الساعة 6:49
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في ابوظبي : الساعة 7:02
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في الإمارات
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في قطر
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الدوحة: الساعة 6:02
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الدوحة: الساعة 6:15
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في قطر
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في البحرين
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في المنامة: الساعة 6:08
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في المنامة: الساعة 6:21
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في البحرين
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في اليمن
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في صنعاء: الساعة 6:18
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في صنعاء: الساعة 6:27
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في اليمن
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في الكويت
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الكويت: الساعة 6:24
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الكويت: الساعة 6:38
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في الكويت
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في الأردن
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في عمّان: الساعة 7:19
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في عمّان: الساعة 7:32
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في الأردن
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في لبنان
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في بيروت: الساعة 7:25
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في بيروت: الساعة 7:38
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في لبنان
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في سوريا
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في دمشق: الساعة 7:21
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في دمشق: الساعة 7:34
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في سوريا
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في فلسطين
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في القدس: الساعة 7:22
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في القدس: الساعة 7:34
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في فلسطين
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في العراق
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في بغداد: الساعة 6:47
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في بغداد: الساعة 7:01
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في العراق
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في مصر
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في القاهرة: الساعة 6:35
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في القاهرة: الساعة 6:46
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في مصر
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في تونس
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في تونس: الساعة 7:16
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في تونس: الساعة 7:26
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في تونس
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في ليبيا
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في طرابلس: الساعة 7:56
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في طرابلس: الساعة 8:05
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في ليبيا
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في الجزائر
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الجزائر: الساعة 7:46
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الجزائر: الساعة 7:54
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في الجزائر
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في موريتانيا
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في نواكشوط: الساعة 7:31
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في نواكشوط: الساعة 7:33
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في موريتانيا
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في جزر القمر
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في موروني: الساعة 5:45
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في موروني: الساعة 5:50
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في جزر القمر
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في الصومال
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في مقديشو: الساعة 5:55
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في مقديشو: الساعة 6:02
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في الصومال
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في جيبوتي
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في جيبوتي: الساعة 6:17
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في جيبوتي: الساعة 6:25
وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة
وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في جيبوتي
أما فيما يخص تحري هلال شهر شوال يوم السبت 23 مايو 2020 في كُل من سلطنة عُمان والسودان والمغرب ستكون ظروف التحري كما يلي:
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم السبت 23 مايو 2020م في سلطنة عمان
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في مسقط: الساعة 7:27
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في مسقط: الساعة 6:45
وبالتالي سيغرب القمر بعد مغيب الشمس، وسيكون عمر الهلال قرابة 19 ساعة، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم السبت ممكنة بالعين المجردة
وعليه سيكون يوم الأحد 24 مايو 2020م بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في سلطنة عُمان
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم السبت 23 مايو 2020م في السودان
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الخرطوم: الساعة 6:59
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الخرطوم: الساعة 6:14
وبالتالي سيغرب القمر بعد مغيب الشمس، وسيكون عمر الهلال قرابة 19 ساعة، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم السبت ممكنة بالعين المجردة
وعليه سيكون يوم الأحد 24 مايو 2020م بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في السودان
تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم السبت 23 مايو 2020م في المغرب
موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الرباط: الساعة 8:20
موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في الرباط: الساعة 7:28
وبالتالي سيغرب القمر بعد مغيب الشمس، وسيكون عمر الهلال قرابة 19 ساعة، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم السبت ممكنة بالعين المجردة
وعليه سيكون يوم الأحد 24 مايو 2020م بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في المغرب