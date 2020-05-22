أبو مجاهد: يوم القدس العالمي دعوة لكل أبناء الأمة للقيام بواجبهم تجاه قضية فلسطين

قال الناطق الاعلامي باسم لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد": "إنَّ يوم القدس العالمي هو يوم وحدة الأمة في وجه الاستكبار الصهيوأمريكي، وتأكيد على خيارها بتحرير قدسها بالمقاومة، وأن شعبنا الفلسطيني ومقاومته سيفشل كل المؤامرت التي تحاك ضد قضيتنا وعلى راسها صفقة القرن".

وأضاف البريم في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: إن "يوم القدس العالمي" هو دعوة لكل ابناء الأمة للقيام بواجبهم اتجاه قضية فلسطين وقدسها المحتلة"، مشدداً على أنَّ المعركة مع العدو الصهيوني مستمرة.

وتوجه البريم بالتحية "لكل لمن يدعم شعبنا ومقاومته وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في ايران التي دعمت قضيتنا ومقاومتنا وبقيت على العهد رغم كل المؤامرات التي تعرضت لها".

واشاد البريم بشهيد القدس وعاشقها الحاج الفريق قاسم سليماني الذي أسس محورا صلبًا متماسكًا عنوانه فلسطين والقدس و توجه بالتحية والاجلال لروحه الطاهرة ولعائلته التي مازالت تعتبر القدس وفلسطين قضيتها الاولى .

وكشف البريم ان المقاومة اليوم في غزة وخارجها على اعلى درجات التنسيق لمواجهة صفقة القرن وما تتعرض له قضيتنا من تآمر ودعا جميع احرار الامة والعالم الى سرعة الانضمام والالتحاق بمحور المقاومة من اجل مواجهة مؤامرات العدو الصهيوامريكي ومساندة شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

واعتبر "ابومجاهد" ان التطبيع خنجر مسموم في خاصرة شعبنا وقضيتنا وعلى ابناء امتنا من المخلصين فضح أؤلئك المطبعين وعزلهم أمام مجتمعاتهم وشعوبهم الحرة .

وتوجه الناطق الاعلامي للجان المقاومة" بالتحية لابطال شعبنا في غزة والقدس والضفة وال٤٨ والشتات الذين لم يتوانوا لحظة عن القيام بواجبهم لخوض معركة الشرف والكرامة دفاعًا عن القدس ورفضا لمؤامرة ترامب نتنياهو .

واختتم "الاخ ابومجاهد" حديثه بالتاكيد على ان "امتنا الإسلامية" نابضة بالخير الكثير ولن تعدم الوسيلة في إيصال صوت فلسطين وصرخة القدس إلى كل احرار العالم لوقف هذا التآمر المفضوح على قضيتنا .