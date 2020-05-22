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قطر تدعم تركيا بـ 10 مليارات دولار

  • فلسطين اليوم - أنقرة
  • 10:39 - 22 مايو 2020
قطر وتركيا قطر وتركيا
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تلقى البنك المركزي التركي اليوم الجمعة، عشرة مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر الأربعاء الماضي، وفقاً لبيانات البنك

وأعلن المركزي التركي الأسبوع الجاري، أنه أبرم اتفاقا لزيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات ودعم الليرة التركية.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، أن أنقرة ناشدت على وجه السرعة قطر والصين بتوسعة خطوط مبادلة قائمة حاليا، كما أنها توجهت إلى المملكة المتحدة واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط.

 

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