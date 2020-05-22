أجمل رسائل المعايدة والتهنئة في عيد الفطر 2020 – 1441 (فيس بوك - تويتر - واتساب)

يبحث الكثير من المسلمين في الوطن العربي عن رسائل أجمل رسائل المعايدة والتهنئة في عيد الفطر 2020 – 1441 وذلك لتهنئة أقرانهم بمناسبة العيد السعيد.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين العرب عن الكلمات التالية: "رسائل معايدات عبر الهاتف، رسائل معايدة للواتس أب، رسائل معايدة على الفيس، تهاني بالعيد على تويتر، أجمل رسائل العيد"، وكلها كلمات تشير إلى بحث المتابعين عن بطاقات وجمل وعبارات التهاني.

وفي هذا المقال وضعنا رسائل متنوعة وجميلة المضمون لتهنئة بها في عيد الفطر المبارك، كما يمكن للشخص أن ينسخها ويلصقها على هاتفه ويرسلها لكافة اصدقاءه وعائلة في عيد الفطر.

رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2020 :

• العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

• تهنئة من الوريد إلى الوريد، وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

• أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

• في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

• بأنوار رسول الله أمسيك وبعيد الفطر أهنيك وأدعو الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.

• كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

• اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً، تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

• كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

• أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

• أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

• جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

• أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد، أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

• هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

• إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم، وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

• سلة بخور وعود، وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

• أدام الله لكم الأعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

• تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

• أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد، أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد.

• أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

• كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أرغب وللجنة أسبق.

عبارات لتهنئة بعيد الفطر المبارك 2020: