ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس، وفاة حوالي 16 شخصاً وأصابة 774 آخرين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15003.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنَّ إجمالي العدد المصابين بفيروس كورونا في مصر تخطى عتبة 15003 حالة حتى أمس الخميس، من بينهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة. وفق موقف روسيا اليوم.

وذكر أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيا.