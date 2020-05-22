تعرف على حالة الطقس وموعد انتهاء موجة الحر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن تبدأ الموجة الحارة بالانكسار، وفي ساعات النهار تبقى الأجواء حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء معتدلة في ساعات الليل والفجر.

أما يوم غدٍ السبت، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، وتكون الأجواء معتدلة الى دافئة في الجبال نهاراً، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة بوجه عام في مختلف المناطق، ومائلة للبرودة قليلاً في قمم الجبال، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية.

ويوم الأحد المقبل، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار تتركز بشكل أساسي في شمال البلاد ومناطق أخرى متفرقة وسط البلاد، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال نهاراً ومعتدلة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال أحياناً.