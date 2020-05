جامعة بيرزيت الأولى عربياً

حصلت جامعة بيزينت على المرتبة الأولى عربياً والأولى محلياً في معيار جودة التعليم (Quality Education) من بين 75 جامعة عربية دخلت قائمة التصنيف، وصنفت في المرتبة الـ18 عالمياً في هذا المعيار ، في تصنيف THE- Impact Ranking 2020 الذي يصدر عن مجلة التايمز البريطانية

وحصلت الجامعة على المرتبة الأولى محلياً والأولى عربياً مع 3 جامعات عربية أخرى في تصنيف THE- Impact Ranking 2020 العام والشامل، وكان تصنيفها مع الجامعات العربية الثلاث في الفئة 101-200 عالمياً.

وتميزت جامعة بيرزيت بالإضافة إلى تصدرها الجامعات العربية في الهدف الرابع من الأهداف التي يعتمد عليها التصنيف والمتعلق بجودة التعليم Quality Education))، في ثلاثة أهداف ومحاور أخرى، هي: الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين (Gender Equality)، والهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية (Peace, Justice and Strong Institutions)، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (Partnership for the Goals).

يهدف المحور الرابع المتعلق بجودة التعليم (Quality Education) إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. ويعتمد التصنيف في هذا الهدف على عدد من المعايير والمؤشرات منها: الأنشطة التعليمية خارج الحرم الجامعي والأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع، ومؤشرات تتعلق بجودة التعليم المرتبطة بعدد ونسبة الطلبة الملتحقين، وعدد ونسبة الطلبة الخريجين. وكذلك عدد ونسبة الأبحاث والمنشورات العلمية المنشورة في المجلات المحكمة والعالمية، وعدد ونسبة الاقتباسات للأبحاث المنشورة.

ويعتمد التصنيف العام THE- Impact Ranking 2020 على تقييم الجامعات بناء على عدة معايير ومؤشرات تتعلق بأنشطة الجامعات وممارساتها المختلفة وقياس تأثيرها المستدام بالاستناد إلى أهداف الأمم المتحدة الــــ 17 للتنمية المستدامة، ومدى التزام الجامعات من خلال أنشطتها المختلفة المتعلقة بالتدريس، والبحث، وخدمة المجتمع بدعم أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة التي تعتبر خطة وإطار يسعى لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع من خلال مواجهة التحديات العالمية.

ويصدر التصنيف سنوياً عن مجلة التايمز التي تعد المجلة الرئيسية في المملكة المتحدة التي تقوم بتقديم أخبار حول التعليم العالي عالمياً، وإجراء التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى اهتمامها بالقضايا المرتبطة بالتعليم العالي حول العالم، وتتخذ من لندن مقراً لها.