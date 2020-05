بالفيديو ..قفاز العناق" لحضن آمن في زمن الكورونا

تمكنت شابة كندية من التوصل الى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "قفاز العناق، وهو عبارة عن ستارة بلاستيكية مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل.

وطورت كارولين إليس وزوجها أندرو ما يسمى بـ"قفاز العناق" عشية عيد الام في مدينة غويلف في جنوب أنتاريو، الذي احتفل به هذا العام في 10 مايو في أمريكا الشمالية.

وقالت كارولين لـ"فرانس برس": "فكرت في أنها لن تحصل على معانقة، وكان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. أردت أن أعطيها عناقا في عيد الأم".

وثبت الزوجان الأكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة، مما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا دون تلامس مباشر.

