زلزال قوي يضرب ولاية أمريكية

ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة، ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي فإنها سجلت وقوع الزلزال الساعة الـ11.03 بالتوقيت المحلي للولاية الأمريكية.

وأشارت إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 57 كيلومترا شمال غرب مدينة تونوب في ولاية نيفادا الأمريكية، ويوجد على عمق 7.6 كيلومتر.

واستبعدت هيئة المسح الجيولوجي التعرض لموجة تسونامي عاتية بعد الزلزال القوي.