مؤسسة رواسي بغزة: أنهينا كافة الاستعدادات لإطلاق مهرجان "فلسطين على طريق القدس"  

أكدت مؤسسة رواسي فلسطين، اليوم الأربعاء، إنهاء استعداداتها وتجهيزاتها بشأن إطلاق مهرجان بعنوان "فلسطين الدولي على طريق القدس" في نسخته السادسة، حيث سيبدأ المهرجان أعماله الفنية الشهر الحالي.

وتنظم مؤسسة رواسي كل عام مهرجان "على طريق القدس"، بالتعاون مع الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين في الذكرى الـ 72 للنكبة الفلسطينية، لإحياء ذكرى يوم العودة.

ويشارك في المهرجان لإحياء ذكرى النكبة، حوالي 300 فنان من دول عربية وإسلامية عدة.

بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمهرجان فايز الحسني :"إن مؤسسة رواسي اتمت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإطلاق المهرجان".

وأضاف الحسني، أن فعاليات المهرجان ستبدأ عبر الفضاء الإلكتروني سبب جائحة كورونا، وذلك في 15 أيار/ مايو الحالي، الساعة 12 ظهراً بتوقيت القدس المحتلة.

وأوضح أن مجموعة من الفنانين من داخل فلسطين وخارجها سيشاركون في المهرجان، وذلك تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره المحتلة.

وأشار إلى أن الفنانين سيشاركون لوحاتهم الفنية في المعرض الفني الإلكتروني، والتي تناولت أعمالهم عن القدس ومعاناة الشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

من جهته، وأكد الفنان محمد علوش من لبنان أن توقيت إطلاق المهرجان ا يعتبر تأكيداً على حضور القضية الفلسطينية في وجدان وعقول أحرار العالم، خاصة الشعوب العربية والإسلامية.