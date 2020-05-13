الجيش الإيراني يتهم الولايات المتحدة بالضّلوع في استهداف "كنارك" بشنّ حرب إلكترونية معادية

اتهم الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بشن حرب إلكترونية معادية، وكان سببًا في استهداف البارجة الحربية "كنارك" في خليج عمان عن طريق الخطأ، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وبحسب موقع الجيش الإيراني الرسمي، فإن البارجة الإيرانية استهدفت بنيران صديقة بصاروخ بحر- بحر من المدمر "جماران"، خلال تدريبات البحرية الإيرانية في مياه الخليج.

وأوضح الموقع، بأن السفينة استهدفت بصاروخ كروز واحد، أثناء اقترابها من الهدف المحدد لقصفه، فيما اخطأ الصاروخ واتجه نحو "كنارك".

وظهرت لقطات مصورة نشرها الجيش الإيراني، لحظة تعرض البارجة للقصف وتصاعد الدخان من اعلى السفينة.

يوم الاثنين الماضي، أعلنت إيران عن استهداف البارجة الإيرانية عن طريق الخطأ بصاروخ كروز، ما اسفر عن استشهاد عدد من الجنود الذين كانوا على متنها، فيما أُغرقت البارجة بالمياه.