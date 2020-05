الجيش الإيراني يتهم الولايات المتحدة بالضّلوع في استهداف "كنارك" بشنّ حرب إلكترونية معادية

‌ ‌‌ ‌ گزارش رسمی مرکز اطلاع رسانی#ارتش از سانحه روز گذشته؛ علت انحراف 16 مایلی موشک #ناوشکن_جماران به سمت ناو #کنارک چه بود؟ از احتمال نقص فنی در #موشک تا احتمال جنگ الکترونیک دشمن

