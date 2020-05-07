صور أقمار صناعية توثق تفاصيله.. كوريا الشمالية تبني مصنعاً نووياً ضخماً في العاصمة

لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديداً وجودياً لأعدائها، إذ في كل يومٍ تعلن عن بناء منشآت عسكرية ضخمة، لكنها تخفي ما هو أكثر ضخامة، وهو ما كشفت عنه وكالات الإعلام العالمية التي نشرت صورا فضائية لمشاهد قالت: "إنها لبناء منشأة عملاقة لاختبار الصواريخ النووية في كوريا الشمالية".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية التي نشرت الصور إلى أنَّ عملية بناء المنشأة الجديدة سيكتمل قريبا، وتقع بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، وتم ربطها بخط سكة حديد مع مصانع الصواريخ القريبة وثلاثة معامل أخرى ومنطقة تخزين كبيرة تحت الأرض، بحسب "ديلي ميل".

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أنه سيتم الانتهاء من المنشأة إما في أواخر هذا العام أو في أوائل عام 2021، عندها يمكن استخدامها لتعزيز مخزون البلاد من الأسلحة النووية.

وبحسب الصحفية، فإن القاعدة تخضع لحراسة مشددة وتحيط بها 17 قاعدة للدفاع الجوي وقواعد أرضية مختلفة الصنوف وبطاريات مضادة للطائرات.

قال باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة إن بناء القاعدة بدأ حوالي عام 2016، عندما كانت كوريا الشمالية تطور "صواريخ نووية قادرة على ضرب أمريكا"، على حد قولهم.

ونوه الباحثون في المركز إلى أن مداخل جميع الحظائر والطرق المترابطة كبيرة بما يكفي لتناسب الصواريخ وقاذفاتها.

وأشاروا إلى أن "الجزء المرتفع الكبير المغطى بسقف، يمكن استخدامه أيضًا لإطلاق الصواريخ، على افتراض أن السقف يمكن سحبه".

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North Korea is 'constructing giant storage area for its nuclear missiles' pic.twitter.com/h8HrY3ER3Y — Naija Reports (@naija_reports) May 7, 2020