صحيفة أمريكية تتوقع انفجار قنبلة نووية ضخمة في موسكو والأخيرة ترد بشكل صارم

توقعت صحيفة "we are the mighty" الأمريكية سيناريو انفجار قنبلة نووية في سماء موسكو، وهو ما أثار حالة من الجدل والغضب في موسكو بين أعضاء مجلس الدوما الروسي، الذي حذر بدوره من المزاح مع موسكو بهذا الشكل.

وتوقعت الصحيفة محاكاة لانفجار قنبلة نووية شديدة فوق موسكو باستخدام أداة محاكاة "نيوك ماب"، التي تسمح بتقييم عواقب الانفجار وتبعاته، وهو ما ترك أثر سلبي لدى روسيا بشأن السيناريو الذي افترضته الصحيفة.

وعلق عضو مجلس الدوما، ميخائيل شيريميت، قائلاً: "إنه بدلا من أن تحاول الولايات المتحدة إنقاذ اقتصادها المنهار، يعملون على تخويف روسيا، كاشفة عن وجهها العدواني الذي تخفيه".

ووصف البرلماني الروسي، "محاكاة انفجار قنبلة نووية فوق موسكو، بأنه هو مظهر من مظاهر العدوان".

وحذر الولايات المتحدة بعدم "المزاح والتلاعب مع روسيا بهذه الطريقة"، مشيراً إلى أن "روسيا دولة كبيرة وتمتلك قوة عسكرية جبارة .. وفي حال حدوث أي تهديد للأراضي الروسية، أو لحياة وصحة مواطنينا، لن يكون لدى العدو الوقت الكافي حتى للصلاة".