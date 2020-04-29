مهرجان دبى ينعى الفنان عرفان خان

نعى مهرجان دبى السينمائي الدولي، الفنان الهندي الراحل عرفان خان، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 53 عاما، مؤكدا أنه فنان من طراز نادر وستظل أعماله باقية في قلوب عشاق الفن في كل مكان.

وكتب حساب المهرجان الرسمي على تويتر: "بعض النجوم يرحلون لكنهم باقون بما قدموه من فن وعطاء وإبداع، وداعًا عرفان خان، فنان من طراز نادر، ستظل أعماله باقية في قلوب عشاق الفن في كل مكان".

وتوفى اليوم الأربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وأكد متحدث باسم خان النبأ في بيان مقتضب، وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة فى سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام فى هوليوود مثل (لايف أوف باى) و(ذا نيمسيك).

ونشر الفنان الهندي عرفان خان، فى وقت سابق، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر، فيما ذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

ولفت عرفان، في تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعدًا جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضي عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.

وكانت أخر أدوار خان في فيلم "Angrezi Medium"، الذى طرح يوم 13 مارس الماضي وحقق إيرادات وصلت إلى 80 ألف دولار عالميا، وتم إزالته من دور العرض بسبب إغلاقها، بينما كان لديه فيلمان في مرحلة ما قبل الإنتاج، وهما "Takadum" و "The Wicked Path"، اللذان كان من المفترض بدء العمل عليها بـ مجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا، كان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (Life Of pi) و(Jurassic World)، وغيرهم حيث وصلت عدد أفلامه إلى 151 عمل.