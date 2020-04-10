منظمة الصحة العالمية تحذر من تسارع مقلق لانتشار فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تسارع مقلق لانتشار فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في بعض دول العالم منها 16 دولة إفريقية، لاسيما في ظل تباطؤ تفشيه في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وطالب المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، نقلته رويترز، دول العالم لتوخي الحذر في رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال: "المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت ذاته، فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس".

لا يوجد بلد محصن ولا يمكن لأي دولة الادعاء بأن نظامه الصحي قوي" وفقًا لجيبريسوس.

وأكد أن العالم الآن في مرحلة الذعر بسبب فيروس كورونا المنتشر بشكل متسارع والذي قد يؤدي لكوارث وخراب كبير.