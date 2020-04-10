كوريا الجنوبية تحصل على الضوء الاخضر من امريكا بشأن الصادرات لإيران

حصلت كوريا الجنوبية على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، باستئناف الصادرات الإنسانية بموجب اتفاق خاص، في ظل جائحة فيروس كورونا، ورفض إيران تلقي أي مساعدات من أمريكا.

ووفقاً للاتفاق الخاص، فإنه سيبدأ إرسال الشاحنات من كوريا الجنوبية إلى إيران الشهر المقبل.

وقال مسؤول رفض الكشف عن هويته للصحفيين: "في 6 أبريل بدأت عملية تصدير المساعدات الإنسانية على أساس الترخيص العام الثامن". مضيفاً : "يجب على شركاتنا وبنوكنا إعداد الوثائق اللازمة للقيام بالاستقصاء الواجب المعزز، ونعتقد أن الشحنات قد تبدأ بعد شهر تقريبا".

وعلى الرغم من أن الصادرات الإنسانية لا تخضع للعقوبات، فإن الشركات الكورية الجنوبية واجهت صعوبة في استئناف مبيعات الأدوية والمنتجات الأخرى إلى إيران بسبب مخاوف من وقوعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

الجدير ذكره، أن ايران اتهمت الولايات المتحدة بتعمد تفشي فيروس كورونا في البلاد، بسبب رفضها السماح للشركات بتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية لها، في إطار العقوبات الأمريكية عليها.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي قد أعلن عن رفض بلاده تلقي أي مساعدات من امريكا في مواجهة كورونا وأكد أن بلاده لديها القدرة على مواجهة هذا الخطر، واتهم الولايات المتحدة بأنها أحد اطراف تفشي الوباء العالمي.