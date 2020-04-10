أمريكا تبتز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجدداً .. فهل سيستجيب ؟

تقدم السناتور بمجلس الشيوخ بيل كاسيدي بمشروع قانون لسحب القوات الأمريكية من السعودية، وذلك بعد رسالة موقعة من 50 عضوا جمهوريا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة ابتزازية للسعودية بالضغط على السعودية لتخفض إنتاجها النفطي من أجل تغيير اتجاه الهبوط في أسعار النفط الذي أضر بشركات الطاقة الأمريكية.

يشار إلى ان الرسالة الموقعة من 50 عضواً إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتضمن : "إذا فشلت المملكة في التحرك بشكل واضح نحو إنهاء هذه الأزمة المصطنعة للطاقة، فإننا سنشجع أي ردود قد تراها الحكومة الأمريكية مناسبة".

ووفقاً لوكالة رويترز الدولية، فإن مشروع القانون المقترح يقضي بسحب القوات الأمريكية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران في مارس/آذار.

وقال كاسيدي إن النفط السعودي الإضافي جعل من المستحيل على شركات الطاقة الأمريكية، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، أن تنافس في السوق. والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضاف: "سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين".

ويواجه مشروع قانون كاسيدي معركة صعبة وسيتعين عليه الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب ثم إقرار الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.

ومع ذلك فإنه يبين كيف يمكن للكونغرس أن يتخذ إجراءات ضد السعودية لو لم تلتزم بخطة خفض إنتاج النفط.

وأبلغت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء الماضي، أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر ما لم تساعد المملكة في استقرار أسعار النفط بخفض إنتاجها من الخام. بحسب "رويترز".

وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس كورونا في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام السعودية بضخ النفط بأقصى قدر ممكن في سباق على حصة في السوق.