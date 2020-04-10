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صحيفة عبرية تؤكد أن المعدات الطبية من تركيا هي صفقة تجارية وليست انسانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:03 - 10 ابريل 2020
تركيا و اسرائيل تركيا و اسرائيل
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نفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة، استعداد تركيا على تقديم مساعدات انسانية طبية لإسرائيل مقابل السماح بمساعدة تركية مماثلة للسلطة الفلسطينية. مؤكدة أن التقرير الذي زعم ذلك غير دقيق.

ونشرت قناة "بلومبرغ" الأمريكية تقريراً أوضحت خلاله أن تركيا تقوم بتزويد "إسرائيل" بمعدات وقاية شخصية، بما في ذلك أقنعة جراحية وبدلات وقفازات معقمة لمساعدتها على مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت أن التقرير غير دقيق، وإن الصفقة تجارية وليست إنسانية، وإنه لا صلة لهذه الصفقة بمساعدة الفلسطينيين.

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