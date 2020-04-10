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تركيا توافق على تزويد دولة الاحتلال بمعدات طبية لمكافحة كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:41 - 10 ابريل 2020
اردوغان اردوغان
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كشفت قناة أمريكية أن تركيا وافقت على تزويد دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "بلومبرغ" عن مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح "إسرائيل" لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى.

وقال المسؤول المطلع على الشحنة، إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من "إسرائيل" في قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا لنقل الشحنة يوم الخميس المقبل.

ولفت المسؤول إلى أن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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