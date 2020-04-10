ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

روسيا والولايات المتحدة والولايات المتحدة يتفقون على التنسيق بشان استقرار أسواق النفط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:04 - 10 ابريل 2020
جوال
مشاركة

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على التنسيق بشأن استقرار أسواق النفط والحد من تأثير تقلب أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.

وأوضح المكتب الصحفي للرئيس الروسي في بيان "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

فقد بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم (أوبك+)، مؤتمرا استثنائيا عبر الفيديو يوم الخميس لمناقشة خفض إنتاج النفط.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن قناعته بأن روسيا والمملكة العربية السعودية على وشك التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط وسط بلوغ أسعار النفط أدنى مستوياتها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب محادثات مع الرئيس الروسي والعاهل السعودي إن "المحادثة كانت جيدة للغاية. لقد أوشكا على التوصل إلى اتفاق. هذه هي أوبك والعديد من الدول الأخرى خارج أوبك".

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط، مصحوبة بحرب أسعار بين السعودية وروسيا، هبطت بشدة وسط تفشي مرض كوفيد-19 مع تراجع الطلب العالمي على الوقود بسبب انخفاض حركة الملاحة الجوية وتوقف الإنتاج.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات