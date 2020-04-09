شرطة الرياض تلقي القبض على صاحب فيديو منافي للأخلاق والقيم

ألقت شرطة العاصمة السعودية الرياض القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتحدث بعبارات منافية للقيم والأخلاق.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية بمقطع الفيديو ويتضمن حديث الشخص ايحاءات جنسية أثارت غضب السعوديين.

وكان النشطاء طالب الشرطة في الرياض بالقبض على الشخص المذكور ليكون عبرة لغيره من الأشخاص المنحلة اخلاقًا ودينيًا.

وفعلًا تحركت الشرطة وألقت القبض على الشخص المذكور داخل متجر بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض.

المتحدث الاعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، كشف تفاصيل القاء القبض على الشخص المذكور.

وقال التويجري: "بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداوَلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشخص، تمكنت - بفضل الله - الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف هويته، والقبض عليه، وجميع مرافقيه".

وأوضح التويجري أن جميع الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم يحملون الجنسية اليمنية، ومخالفون لنظام أمن الحدود، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.