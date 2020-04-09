"إسرائيل" تستعين بالصين لمواجهة تمدد فيروس كورونا

أعلنت "إسرائيل" عن توقيع صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون شيكل مع شركة BGI الصينية لشراء معدات تسمح لتل أبيب بإجراء ما لا يقل عن 10,000 اختبار لفيروس كورونا يوميا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه "سيتم تركيب المعدات الجديدة في 6 مختبرات مختلفة على مدى الأسابيع المقبلة، وستجري الاختبارات إلى جانب منشآت الاختبار الحالية في إسرائيل".

وBGI هي شركة عالمية رائدة في علم الجينوم مقرها في شنتشن، بالصين، ولديها عملاء في أكثر من 66 دولة، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

وأعلنت الشركة أن اختبارات BGI تستخدم على نطاق واسع في الصين، ويتم توزيعها على أكثر من 50 دولة ومنطقة أخرى. وتتوفر نتائج الاختبارات بعد ثلاث ساعات من إجرائها.

وتصل أجهزة الاختبار مصحوبة بإمدادات من الكواشف، والمواد المستخدمة في التحاليل الكيميائية المطلوبة للاختبار، التي نفدت من المختبرات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، مما حد من عدد الاختبارات التي يمكن إجراؤها.

وأصيب أكثر من 10000 شخص بالفيروس في "إسرائيل"، بينهم 149 حالة خطيرة، منهم 117 موصولون بأجهزة تنفس صناعي.