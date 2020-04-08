ساندرز ينسحب أمام جون بايدن في السباق على البيت الأبيض

انسحب السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء من السباق على رئاسة البيت الأبيض أمام فريقه. واضعاً حد للمحاولة الثانية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بعد سلسلة الهزام التي مني بها مقابل جو بايدن الأوفر حظا على تمثيل الحزب الديمقراطي الامريكي في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وبحسب بيان صادر عن ساندرز، أعلن فيه عن انسحابه امام فريقه من استكمال الانتخابات مع جون بايدن على الفوز برئاسة الحزب الديمقراطي.

وبات جو بايدن النائب السابق للرئيس (77 عاماً) المرشح الديموقراطي الوحيد لمواجهة ترامب في انتخابات 3 نوفمبر.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن انسحاب ساندرز من سباق الرئاسة يطرح تحديا أمام الحزب الديمقراطي.