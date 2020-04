تحميل تطبيق Tuned للأيفون والايفون مجانا الخاص بالأزواج من فيسبوك

قامت شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك بإطلاق تطبيق جديد يحمل الإسم Tuned ، فما هو هذا التطبيق؟ وكيف من الممكن الإستفادة منه ؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في الأسطر القليلة القادمة.

شرح تطبيق Tuned من فيسبوك

التطبيق Tuned أو المتناغم مخصص بالدرجة الأولي للأزاوج ومن مختلف أرجاء العالم، حيث تقوم فكرته بنفس فكرة منصات التواصل الإجتماعي.

حيث يمكن للأزاوج تبادل الموسيقي والصوتيات، الصور، ومقاطع الفيديو وغيرها من الأعمال الأخري والتي يمكن للزوجين إرسالها بين بعضهما البعض عبر التطبيق نفسه، إضافة إلي إمكانية إرسال ملصقات ورموز تعبيرية.

تنزيل تطبيق Tuned للأيفون

التطبيق متاح في هذا الوقت فقط على الهواتف الذكية العاملة بنظام iOS أي أو إس وهي الأجهزة المحمولة الخاصة بشركة آبل apple حيث من الممكن لأصحابها التمتع بتجربة هذا التطبيق أو البرنامج الجديد.

التطبيق مجاني تماماً، حيث من الممكن التسجيل فيه والبدء في إستخدامه دون الحاجة إلي دفع أي دولار واحد، كما أنه لا يتطلب حساب على الفيسبوك Facebook.

التطبيق ما زال جديد، حيث سيكون بالإمكان تنزيل Tuned على أندرويد من خلال المتجر في جوجل بلاي ستور Google play قريباً متاحاً.

تطبيقات مشابهة

الجدير ذكره أن التطبيق الجديد لا يقدم أي جديد سوي أنه خاص بشبكة إجتماعية مشهورة جداً الفيسبوك، فهناك الكثير من المنصات والتطبيقات الإجتماعية التي تقدم نفس الفكرة والهدف، وأيضاً من هذا التطبيق الجديد Tuned – a new app for couples.

شخصياً لا أري أي داعي من هذا التطبيق الذي سيحكم عليه بالموت بكل تأكيد، وخاصة أننا نتكلم عن وجود بدائل عن Tuned أفضل وأقوي في الأداء والمزايا.

حجم التطبيق 30.1 MB ميجابايت.

يعمل بنظام تشغيل iOS 10.0 وما فوق وهو متوافق مع الكثير من هواتف الأيفون من بينها iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8.

في الوقت الحالي متوفر فقط باللغة الإنجليزية على أن يتوفر بلغات أخري كاللغة العربية عما قريب.

في حال كنت مهتم يمكنك تنزيله على هاتف أيفون، وشارك زوجتك الصور، ومقاطع الفيديو، والملصقات بكل حرية.