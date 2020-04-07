اخر احصائية ارتفاع وفيات واصابات فيروس كورونا حول العالم

سجلت وزارة الصحة العالمية مساء اليوم الثلاثاء حتى الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت القدس المحتلة، وفاة نحو 81,325 شخص حول العالم نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

كما أشارت الاحصائية الأخيرة إلى ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم ليصل إلى 1,416,426 شخص، فيما تعافى 301,398 مصاب بالفيروس القاتل.

ووفقًا للأرقام التي نشرها موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى عدد وفيات في العالم خلال 24 ساعة من فيروس كورونا حيث بلغت عدد الوفيات نحو 1،603 تليها فرنسا بـ 1،417 ثم بريطانيا 786 أما في المرتبة الرابعة ايطاليا 604 تتبعها اسبانيا 556 حالة وفاة.

فيروس كورونا

أما فيما يتعلق بعدد الاصابات خلال الـ24 ساعة جاءت أمريكا بالمرتبة الأولى برصيد 23،410 حالة جديدة مما يرفع اجمالي الاصابات في امريكا إلى 390،414 حالة.

ثم تأتي فرنسا بالمرتبة الثانية بنحو 11،059 اصابة جديدة خلال 24 ساعة ما يرفع اجمالي الاصابات إلى 109،069.

وتأتي المانيا واسبانيا والمملكة المتحدة على الترتيب.

وفي فلسطين ارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث وصلت إلى 261 حالة وتم شفاء نحو 42 حالة بينما توفيت حالة واحدة في بيت لحم.